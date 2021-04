Coronavirus a Brescia, sfondata quota 4.300 vittime. Ma incidenza e Rt in calo

(red.) In provincia di Brescia la situazione del contagio alla luce dell’ultimo bollettino quotidiano della Regione Lombardia di ieri, venerdì 23 aprile, nonostante comunque un rialzo, in media è in continua discesa. Tanto che l’incidenza settimanale dei nuovi casi è di 129 ogni 100 mila abitanti e con un indice di contagio Rt a 0,78, poco più alto rispetto alla media regionale di 0,74 come emerge dal monitoraggio (qui disponibile) nel periodo dal 12 al 18 aprile e aggiornato al 21 aprile (Rt a 0,74).

Tuttavia, nel bresciano resta ancora il dramma dei deceduti. Dei 9 comunicati dalle Ats di Brescia e della Valcamonica, 4 sono proprio in valle, anche se riferiti ai giorni precedenti. Le vittime registrate nel territorio dell’Ats di Brescia sono un 63enne di Brione, un 90enne di Montichiari e tre donne di 93, 84 e 77 anni tra Paderno Franciacorta e Brescia.

Così la conta dei deceduti ufficiali da Covid sale e sfonda quota 4.300 dall’inizio della pandemia. In ogni caso, la situazione dei ricoveri sta continuando a migliorare nei reparti ordinari, mentre in terapia intensiva i numeri, pur in diminuzione, restano ancora alti.