Riaperture, a Brescia così al cinema: Oz, Wiz, Nuovo Eden, Moretto e Sociale

(red.) A partire dalla prossima settimana, da lunedì 26 aprile, quella che probabilmente vedrà anche la nostra regione Lombardia approdare in zona gialla, potranno riaprire, con tutte le limitazioni del caso, non solo bar e ristoranti, ma anche le sale cinematografiche. E a Brescia vuol dire anche Oz, Wiz, il Nuovo Eden e il Sociale. Proprio quest’ultimo, insieme al Nuovo Eden, sarà il primo a riaprire i battenti. Mentre si attenderà il 6 maggio anche per le multisala.

Ma considerando che al cinema si va soprattutto di sera, si sta valutando la programmazione di una sola proiezione giornaliera durante la settimana, quindi nei giorni feriali, alle 19,45 in modo da poter tornare a casa entro l’orario del coprifuoco. In ogni caso, al momento, i bar devono restare chiusi. Per il resto, ci sarà una capienza al 50%, obbligo di mascherine e distanza di un metro, aldilà dei conviventi.

Il massimo di disponibilità dei posti sarà di 220 nelle sale più grandi. Per quanto riguarda le altre sale cinematografiche cittadine, tra il Moretto e l’arena Moca, si valuterà. Ma intanto si sta anche studiando la richiesta di consentire agli spettatori, dotati di biglietto del film appena visto, di poter tornare a casa entro le 23.