Vaccino anti-Covid, in Lombardia 65 mila in un giorno. Via a prenotazioni over 60

(red.) La campagna di vaccinazione contro il Covid in tutta Italia e anche in Lombardia sta procedendo e un aiuto maggiore arriva anche dalle nuove forniture di Pfizer e dallo sblocco di Johnson&Johnson, seppure venga raccomandato soprattutto per gli over 60, esattamente come AstraZeneca. Nella giornata di ieri, mercoledì 21 aprile, il commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo è stato sentito in audizione al Copasir e parlando dei prossimi passi della somministrazione. Quindi, le regioni hanno ricevuto nelle ultime ore un milione e mezzo di dosi di Pfizer e anche le 184 mila di J&J che saranno inoculate già a partire da oggi, giovedì 22 aprile.

E dal punto di vista dei centri di vaccinazione un altro aiuto arriverà dalle farmacie con le quali da tempo è stata siglata un’intesa. Nell’arco di 10 o 15 giorni, come fanno sapere da Federfarma, migliaia di farmacisti – ovviamente anche in Lombardia e quindi anche nel bresciano – avranno completato il corso e saranno in grado di fare i “vaccinatori”. Tanto che la stessa rappresentanza delle farmacie si dice addirittura in grado di far superare in Italia l’obiettivo delle 500 mila vaccinazioni al giorno. Nel frattempo, in Lombardia si anticipano i tempi per quanto riguarda la prenotazione attraverso i canali consueti di Poste italiane (sito internet, call center, sportelli postamat e postini).

Nella nostra regione, come ha detto il direttore generale al Welfare Giovanni Pavesi ieri, mercoledì, in commissione Sanità al Pirellone, in queste ore si apre anche alla fascia dai 60 ai 64 anni. E in un solo giorno sono state effettuate 65 mila vaccinazioni, un record al momento per la regione. L’anticipo dei tempi di prenotazione potrebbe raggiungere a cascata anche le altre fasce d’età tra il milione e mezzo di cittadini dai 50 ai 59 anni al 30 aprile rispetto al 15 maggio e gli under 49 per una platea da 4 milioni di persone che potrebbero essere vaccinate tra l’8 giugno e il 18 luglio.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione nella nostra provincia di Brescia e le forniture, del milione e mezzo di dosi di Pfizer che arriveranno in Italia, come scritto in apertura, 11.700 saranno dirette all’hub degli Spedali Civili, 4.740 a Chiari, 7.020 a Desenzano e 3.500 a Esine. Numeri che si aggiungono a quelli di Astrazeneca le cui dosi sono già state consegnate. Per quanto riguarda le somministrazioni aggiornate, in Fiera a Brescia si è arrivati a quasi 11 mila in una settimana e oltre 2.700 al polo di Sarezzo.