Si abbassa a Brescia il dato dei nuovi contagi: sono 156

(red.) Giovedì 22 aprile sono stati 2.509 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (mercoledì erano 2.095), con 52.170 tamponi effettuati (erano 49.417). Il tasso di positività è quindi tornato su, al 4,8% (era al 4,2%). I decessi sono scesi a 54 (erano 72) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 32.512. I malati in terapia intensiva sono 653 (-14), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 4.352 (-170).

E’ sceso il dato dei contagi a Brescia, che giovedì è tornato a quota 156 dopo i 310 di mercoledì, i 174 di martedì, i 113 di lunedì, i 287 di domenica, i 282 di sabato, i 300 di venerdì, i 352 di giovedì, i 367 di mercoledì. Prosegue la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid agli Spedali Civili, che nella giornata di giovedì registravano 230 posti letto occupati, di cui 29 in terapia intensiva. Si è stabilizzata la proporzione tra l’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (15 accessi nella giornata di mercoledì) e di pazienti non Covid (132).

Sono stati 16.232 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di giovedì 22 aprile, contro i 13.844 di mercoledì. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 364.804 (mercoledì 350.034). l tasso di positività è risalito al 4,4% (era 3,9%). E’ stabile a 360 il numero delle vittime (mercoledì 364).

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 751 di cui 301 a Milano città;

Bergamo: 223;

Brescia: 156;

Como: 208;

Cremona: 113;

Lecco: 74;

Lodi: 44;

Mantova: 140;

Monza e Brianza: 259;

Pavia: 123;

Sondrio: 45;

Varese: 320.