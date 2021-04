Vaccino anti-Covid, si viaggia in Lombardia e Brescia. Verso la zona gialla

(red.) Prosegue spedita in Lombardia e nel bresciano la campagna di vaccinazione anti-Covid tra le varie fasce d’età e categorie di fragili che si sono prenotati. Gli ultimi dati disponibili parlano di oltre 58 mila dosi somministrate lunedì 19 aprile in tutta la regione e di cui 15 mila nella nostra provincia. Su questo fronte, infatti, l’attività nel bresciano e grazie all’arrivo delle dosi si sta rafforzando, tanto da essere raddoppiata nell’arco di una settimana tra gli hub gestiti dagli Spedali Civili e nel resto della provincia.

Tra l’altro, proprio nel bresciano sono in arrivo nuove dosi di AstraZeneca. Per quanto riguarda la Lombardia, ieri, martedì 20 aprile, il governatore Attilio Fontana interpellato da Sky Tg 24 ha parlato di indicazioni verso un ritorno nella zona gialla da lunedì 26 aprile.

E non ha escluso la possibilità che, in base al miglioramento, il coprifuoco delle 22 venga modificato se non eliminato. Sul fronte della campagna vaccinale, ha sottolineato di voler arrivare a 70 mila vaccinazioni di media al giorno questa settimana e aumentare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di dare almeno la prima dose entro luglio.