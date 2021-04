Codacons: “Assembramenti ai poli vaccinali, il flusso va gestito meglio”

(red.) Cronaca Brescia: gli over 65 iniziano a prenotare il proprio turno, i più anziani si sottopongono alla vaccinazione. Il Brixia Forum macina numeri di circa 2000 persone al giorno. Le linee vaccinali aumentano gradatamente, così come le postazioni dell’anamnesi.

Tuttavia queste ultime si stanno rivelando il collo di bottiglia relativo all’affluenza poichè si tratta di una procedura che richiede cautela e maggiore tempo rispetto al normale.

Il Codacons ha scritto pertanto alla Regione Lombardia perché sia nominato per ciascun polo vaccinale un responsabile dell’ordine per l’accesso che si occupi della gestione del flusso di persone che faccia rispettare con rigore le norme in tema di distanziamento sociale così annullando i rischi per la salute dei vaccinandi.