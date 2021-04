AstraZeneca: 7.700 dosi al Civile e 1.200 a Esine consegnate da Sda

(red.) Arriveranno a destinazione mercoledì 21 aprile i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, per consegnare presso gli ospedali della Lombardia 70.700 dosi del vaccino AstraZeneca.

Si tratta di mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, che prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la destinazione finale in 17 strutture ospedaliere delle 12 province lombarde.

In provincia di Brescia, 7.700 dosi sono destinate al Civile, mentre 1.200 saranno consegnate all’Ospedale di Esine. In totale il corriere Sda in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà mercoledì in Italia circa 219.900 dosi di vaccini AstraZeneca di cui 70.700 in Lombardia.