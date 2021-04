Vaccino anti-Covid in Lombardia, Moratti: 2,3 milioni di dosi da inizio campagna

(red.) Questa settimana che inizia oggi, lunedì 19 aprile, l’ultima prima delle riaperture – ma bisognerà verificare in quale fascia di “colore” sarà – è importante per la provincia di Brescia e la Regione Lombardia sul fronte della campagna di vaccinazione anti-Covid. Nel bresciano si stanno continuando a somministrare le dosi gli over 75 per poi dare spazio agli over 70 e alle persone fragili. E da oggi, lunedì 19, attraverso i canali ormai riconosciuti di Poste italiane – sito internet, call center, postamat e portalettere – potranno prenotarsi anche gli over 65.

E proprio sul fronte della prenotazione, secondo i dati regionali aggiornati a sabato 17 aprile si è arrivati a oltre 758 mila persone con appuntamenti fino al 9 maggio. Altri dettagli sui numeri, illustrati ieri, domenica 18 aprile, al programma Domenica In su Rai1, sono stati forniti dalla vicepresidente lombarda e assessore al Welfare Letizia Moratti parlando di 2,3 milioni di dosi iniettate dall’inizio della campagna di vaccinazione, mentre sono 200 mila circa in totale i bresciani che hanno ricevuto almeno una dose. Sempre nella nostra provincia, sabato, secondo i dati dell’Ats di Brescia, quindi esclusa la Valcamonica, sono state effettuate oltre 6 mila somministrazioni e ieri, domenica, sono state 1.300 alla Fiera di Brescia.

L’assessore Moratti ha anche sottolineato che al momento la programmazione delle dosi è fino all’8 maggio e che nel corso della settimana passata sono state 50 mila in media le vaccinazioni al giorno. Ma si intende salire a 68 mila da questa settimana, poi a 100 mila e fino a 144 mila somministrazioni, contando anche nell’aiuto di farmacie e aziende. Per quanto riguarda le fasce più anziane e deboli, la stessa Moratti ha dettagliato in 163 mila le persone vaccinate tra i 70 e i 79 anni e fino a due terzi dei vulnerabili e disabili gravi. Intanto, sempre sul fronte delle vaccinazioni, entro mercoledì 21 aprile alla farmacia interna dell’ospedale Civile arriverà il carico settimanale di Pfizer e da consegnare poi agli altri hub in provincia, in attesa anche di ricevere Moderna da Roma e di Johnson&Johnson.