Resta basso il numero dei nuovi contagi: a Brescia 113

(red.) Lunedì 19 aprile sono stati 1.040 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (domenica erano 1.782), con 18.754 tamponi effettuati (erano 34.199). Il tasso di positività è quindi al 5,5% (era al 5,2%). I decessi sono diminuiti a 35 (erano 64) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 32.319. I malati in terapia intensiva sono 708 (-14), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 4.623 (-93).

Dati i pochi tamponi effettuati si è mantenuto basso il dato dei contagi a Brescia, rimasti lunedì a quota 113 dopo i 287 di domenica, i 282 di sabato, i 300 di venerdì, i 352 di giovedì, i 367 di mercoledì e i 136 di martedì.

Sono stati 8.864 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di lunedì 19 aprile, contro i 12.694 di domenica. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 146.728 (domenica 230.116). l tasso di positività è risalito al 6% (era 5,5%). Aumenta a 316 il numero delle vittime (domenica 251). In Italia i morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia sono 117.243.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 406, di cui 154 a Milano città;

Bergamo: 127;

Brescia: 113 (domenica 282);

Como: 23;

Cremona: 13;

Lecco: 40;

Lodi: 4;

Mantova: 61;

Monza e Brianza: 131;

Pavia: 44;

Sondrio: 31;

Varese: 15.