Vaccino, il buco nero degli ‘ultimi’. Da lunedì gli over 65 possono prenotare

(red.) Qual è il bilancio della campagna vaccinale nella nostra provincia, iniziata il 27 dicembre all’ospedale Civile di Brescia? Al 15 aprile nel territorio di Ats Brescia e di Ats Valcamonica sono state 193.665 le persone che hanno ricevuto la prima dose e 112.036 quelle vaccinate completamente. In tutto si tratta quindi di 305.701 residenti nel Bresciano.

Da lunedì sono aperte le prenotazioni per la fascia di età 65-69: all’indirizzo http://www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it; oppure tramite call center gratuito al numero 800894545;o con la tessera sanitaria in uno dei 1.083 Postamat presenti in Lombardia.

Resta ancora un buco nero e riguarda gli ultimi: gli uomini e le donne irregolari sul territorio italiano, immigrati in totale clandestinità o emarginati rimasti al di fuori delle strutture di assistenza, senzatetto, persone senza fissa dimora ospitate sporadicamente nei dormitori e nei centri d’accoglienza, in città e provincia. E naturalmente degli operatori che ogni giorni si occupano di loro.

In quanto considerati “fragili” dal ministero della Salute dovrebbero avere una priorità nei vaccini, ma per il momento il sistema sanitario pubblico non se ne sta occupando.

Si tratta di centinaia di uomini e donne (almeno 350 “marginali gravi” solo quelli segnalati dal comune di Brescia), resi ancora più deboli dall’inverno e dagli effetti pratici della pandemia. Pochi sono anziani, ma molti sono in precarie condizioni di salute, e tutti in qualche modo fanno vita da strada, quindi sono difficilmente censibili e rintracciabili perché sono girovaghi e frequentano solo occasionalmente i dormitori notturni e i centri di assistenza. Di loro si occupano la Caritas, la San Vincenzo, La Rete, Il Calabrone, la Cooperativa di Bessimo, tanto per citare qualcuno, ma non solo.

Vaccinarli con un sistema che prevede l’inoculazione di due dosi a distanza di almeno un mese sarebbe impossibile. Forse si aspetta lo sblocco del vaccino monodose della Johnson & Johnson.