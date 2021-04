Toscolano, festa (senza mascherina) tra gli ospiti di un resort

(red.) Il resort di Gaino, a Toscolano Maderno, sull’alto lago di Garda bresciano, era aperto (e poteva esserlo) per motivi di lavoro. Peccato che gli ospiti, circa quindici persone sui 30 anni e tutte del Trentino, partecipassero a una piccola festa lungo la piscina. Lo hanno scoperto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 aprile, gli agenti della Polizia locale e i carabinieri della stazione di Gardone Riviera che si sono mossi dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da chi abita nelle vicinanze.

Le quindici persone coinvolte, uomini e donne facevano parte di un gruppo di viticoltori trentini giunto in terra bresciana per un tour nelle cantine provinciali alloggiando per l’occasione nella tenuta collinare di Gaino. Si è verificato che nessuno dei partecipanti al party, ovviamente vietato visto l’assembramento, indossava la mascherina. Tutti sono stati sanzionati con 400 euro ciascuno, mentre non sarebbero emerse responsabilità da parte dei gestori del resort.