Stabili a Brescia (282) e in Lombardia (2.546) i casi di coronavirus

(red.) Sabato 17 aprile sono stati 2.546 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (venerdì erano 2.431), con 50.170 tamponi effettuati (erano 47.103). Il tasso di positività è quindi al 5% (era al 5,1%). I decessi sono diminuiti a 74 (erano 87) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 32.220. I malati in terapia intensiva sono 723 (-5), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 4.901 (-230).

Si mantiene stabile il dato dei contagi a Brescia, passati sabato a 282 dai 300 di venerdì, i 352 di giovedì, i 367 di mercoledì e i 136 di martedì.

Sono stati 15.370 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati nella giornata di sabato 17 aprile, contro i 15.943 di venerdì. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 331.734 (venerdì 327.704). l tasso di positività è sceso al 4,6% (era 4,86%). Diminuisce a 310 il numero delle vittime (venerdì 429). In Italia i morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia sono 116.676.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 696;

Bergamo: 182;

Brescia: 282 (300);

Como: 233;

Cremona: 63;

Lecco: 69;

Lodi: 44;

Mantova: 147;

Monza e Brianza: 222;

Pavia: 99;

Sondrio: 29;

Varese: 410.