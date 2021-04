Riaperture, Ue: dall’1 giugno pronto il pass vaccinale “verde”

(red.) Non solo buona parte dell’Italia, ma anche l’Unione Europea è proiettata sulle riaperture nel momento in cui la situazione epidemiologica, sfruttando la campagna vaccinale e la stagione più calda, verso l’estate, tenderà a migliorare. E da tempo si parla del certificato verde, un vero e proprio pass per consentire alle persone di tornare a muoversi, alimentando quindi anche la stagione turistica.

Da questo punto di vista ieri, giovedì 15 aprile, il commissario europeo al Mercato interno Thierry Breton ha annunciato che dall’1 giugno si sarà pronti. Il pass funzionerà attraverso l’applicazione del cellulare e i singoli Stati membri, quindi Italia compresa, potranno allargarlo per entrare a regime a luglio. Per l’operazione sono stati messi a disposizione 50 milioni di euro.