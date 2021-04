Coronavirus a Brescia, altri 13 morti ma pressione in calo sugli ospedali

(red.) La curva del contagio dei nuovi casi da coronavirus in provincia di Brescia, seppure ormai in calo da settimane, continua a mantenere dei ritmi altalenanti come è normale che sia guardando ai tamponi che ogni giorno vengono processati. Tuttavia, un dato che purtroppo resta presente è quello dei deceduti. Nelle ore precedenti a venerdì 16 aprile si sono registrate altre tredici vittime a causa o con la presenza del Covid-19 e facendo salire il conto a 4.227 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. E in questi tredici ci sono anche tre vittime della Valcamonica e nonostante i dati siano legati al periodo che va dal 21 marzo al 14 aprile.

I numeri che, invece, si confermano soddisfacenti sono quelli della pressione in continuo calo sugli ospedali per una tendenza che in generale riguarda l’intera provincia di Brescia. Agli Spedali Civili si è passati ai 303 ricoverati totali di ieri, giovedì 15 aprile, all’Asst del Garda a 152, in Franciacorta a 56, 89 alla Poliambulanza e 107 negli ospedali del gruppo San Donato. Al contrario, si resta intorno ai 100 in Valcamonica che rimane una delle zone più colpite in provincia dal contagio.