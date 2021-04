Vaccino anti-Covid ai fragili e caregiver, il sistema ora si sblocca

(red.) In Regione Lombardia, quindi anche in provincia di Brescia, si sta ancora affrontando il disagio dei cittadini vulnerabili ed estremamente fragili che dallo scorso 9 aprile hanno tentato di prenotarsi inutilmente al sistema di Poste italiane per fissare un appuntamento della vaccinazione. E non erano stati riconosciuti perché di fatto i loro elenchi non erano ancora stati caricati sul portale.

Ma ora ci sono due novità che riguardano proprio questa platea e anche i loro caregiver. Per fissare l’appuntamento, oltre a contattare il proprio medico di base, questi cittadini potranno telefonare al call center regionale 800.894545 per ricevere aiuto su come prenotarsi. E a partire da domani, venerdì 16 aprile, oltre a fissare l’appuntamento per i fragili e vulnerabili, si potrà farlo anche per il proprio assistente caregiver indipendentemente dall’età.