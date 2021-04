Ghedi, è positivo al Covid ma gira per il paese: operaio denunciato

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 15 aprile un operaio di 40 anni residente a Ghedi, nella bassa bresciana, è stato denunciato dalla Polizia locale del paese perché beccato a trovarsi in giro nonostante fosse positivo al Covid-19. L’uomo è incappato in uno dei diversi controlli della municipale, anche incrociando i dati forniti dall’Ats di Brescia e dai Servizi sociali.

Così si sono imbattuti nell’uomo che non si era recato in azienda a Brescia – infatti era appunto positivo al virus – ma aveva violato l’isolamento. Ha tentato di giustificarsi dicendo di essere andato in farmacia, ma le telecamere di sorveglianza e le testimonianze lo hanno smentito. Per questo motivo è partita la denuncia, tra l’altro il terzo caso del genere in paese.