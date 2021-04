Servizio di bus navetta per l’hub vaccinale di via Caprera

(red.) Il 13 aprile 2021 si è tenuta l’Assemblea dell’Agenzia del TPL di Brescia – con la partecipazione dei rappresentanti per il Comune l’Assessore Federico Manzoni, per la Provincia il Consigliere Giovani Battista Sarnico e per la Regione il Consigliere Francesco Ghiroldi – in cui è emersa la necessità di predisporre un servizio pubblico di trasporto (navetta) tra la stazione e il nuovo Hub vaccinale all’interno del Brixia Forum, di Via Caprera 5.

Tale servizio, predisposto per favorire i cittadini e la vaccinazione, viene inserito a tutti gli effetti nell’intero sistema del TPL provinciale e del Metrò, anche per quanto riguarda la bigliettazione.

A seguito di un immediato contatto tra i direttori, l’ing. Alberto Croce dell’Agenzia del TPL e l’ing. Claudio Garatti di Brescia Trasporti S.p.A., si sono verificate le condizioni di fattibilità, anche contrattuali, registrando la piena disponibilità e la fattiva collaborazione dell’Azienda.

Si è quindi stabilito tale servizio pubblico, con costi a carico dell’Agenzia del TPL di Brescia, a partire da sabato 17 aprile con una coppia di bus con frequenza di 15 minuti per 12 ore di servizio giornaliero, sabati e domeniche incluse (7:45-19:45), a partire dalla Stazione di Brescia (Fermata “Portici”).