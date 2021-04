Coronavirus a Brescia, altri 23 morti. Preoccupano i focolai in Valcamonica

(red.) Altri 23 morti in provincia di Brescia registrati negli ultimi due giorni – domenica 11 e ieri, lunedì 12 aprile – a causa o con la presenza del Covid-19. Sono i numeri che continuano a essere drammatici a fronte, invece, della continua decrescita dei nuovi casi positivi e anche di un rallentamento di quei malati che hanno bisogno di essere ricoverati in ospedale, se non addirittura in terapia intensiva. Ma non ovunque nel bresciano si assiste a un calo dei contagi.

In particolare, ci sono ancora alcune situazioni che restano preoccupanti e da monitorare in Valtrompia, ma anche e soprattutto in Valcamonica. Proprio qui, come riporta il Giornale di Brescia, si sono verificati dei focolai. A Bienno, per esempio, si sono registrati circa trenta casi in una settimana, ma altre situazioni simili hanno colpito anche Artogne, Borno e Sonico. E nella maggior parte dei casi si parlerebbe di grandi famiglie che spesso si sarebbero incontrate nonostante le disposizioni e anche i consigli di non ritrovarsi.

Tornando invece e purtroppo alle vittime, ben dieci sono a Brescia città e le altre tra Paratico, Poncarale, Gardone Valtrompia, Mazzano, Montichiari, Prevalle, Concesio, Desenzano, Idro, Manerba, Salò, Sarezzo e Sulzano. Tra i deceduti ci sono anche due under 70 molto conosciuti nei propri paesi. Si parla del 63enne Guido Cola di Brione, originario di Gussago, attivo nel gruppo degli alpini e che aveva aperto un’azienda di tinteggiature. A Cividate Camuno, invece, è morto a 68 anni Gianfranco Disetti, volontario riconosciuto nella sua comunità.