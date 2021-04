Vaccino anti-Covid, raggiunti tutti gli over 80 che si erano prenotati

(red.) L’obiettivo che si intendeva perseguire nel bresciano di vaccinare entro ieri, domenica 11 aprile, tutti gli over 80 prenotati, almeno con la prima dose, è stato raggiunto. Per quanto riguarda il territorio dell’Ats di Brescia si parla di quasi 75 mila persone compresi gli anziani delle case di riposo, mentre sono 6 mila quelli nel territorio della Valcamonica.

A questo punto si procederà, entro il 20 aprile come disposto dalla Regione Lombardia, anche con le vaccinazioni per gli over 80 a domicilio. Su questo fronte sono 1.100 quelli che hanno ricevuto almeno la prima dose e si dovrà fare lo stesso per altri 4.500. In ogni caso, quelli di questa fascia d’età che non avessero ancora aderito possono ancora prenotarsi attraverso i consueti canali (sito internet, postamat, call center e ai postini) di Poste italiane.

Per quanto riguarda Brescia città, proprio gli over 80 rimanenti continueranno a essere vaccinati al centro di via Morelli, mentre da oggi in tutta la Lombardia – nel bresciano soprattutto al nuovo hub in Fiera – partirà la campagna massiva dai 70 ai 79 anni già prenotati.