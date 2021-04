Chiari, carabinieri fermano una festa ad alto volume in appartamento

(red.) Nella notte tra sabato 10 e ieri, domenica 11 aprile, i carabinieri bresciani della compagnia di Chiari hanno fermato una festa all’interno di un appartamento denunciando il proprietario e multando i presenti per il mancato rispetto delle misure sanitarie. Il Nucleo Operativo e Radiomobile si è mosso dopo le segnalazioni di diversi vicini di casa che lamentavano di non riuscire a dormire a causa del volume alto della musica che proveniva da un appartamento del condominio in via Mellini.

Così i militari, quando sono intervenuti, hanno scoperto che i quattro amici stavano festeggiando con tanto di casse, una vera e propria discoteca. La festa è stata interrotta, con la denuncia del proprietario per il disturbo della quiete pubblica e gli amici multati.