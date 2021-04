Zona arancione, ecco cosa si può fare da lunedì (e cosa no)

(red.) Il passaggio da lunedì 12 della Lombardia in zona arancione cambierà solo in parte le regole della nostra vita quotidiana. Ecco che cosa si può fare e cosa no.

Bar e ristoranti, solo asporto

Per bar, ristoranti e tutti gli esercizi di ristorazione non cambia niente: in zona arancione è possibile lavorare solo con l’asporto (per i bar fino alle ore 18, per i ristoranti fino alle 22). Possibili anche le consegne a domicilio.

Riaprono abbigliamento, barbieri e centri estetici

In zona arancione è possibile tenere aperti tutti i negozi, compresi quelli di abbigliamento. Riaprono anche parrucchieri, barbieri e centri estetici. Però nei giorni festivi e prefestivi non possono lavorare i negozi all’interno dei centri commerciali e dei mercati, tranne alimentari, tabaccai, edicole, librerie, farmacie e parafarmacie, lavanderie e tintorie.

Nel comune senza obbligo di certificazione

All’interno del proprio comune in zona arancione ci si può muovere liberamente e senza obbligo di autocertificazione. E’ anche possibile fare visita, una volta al giorno, ad amici e parenti residenti nel comune: ci si può muovere in due persone (con figli under 14 al seguito). E’ possibile recarsi in una seconda casa, anche se si trova in una regione in zona rossa o arancione, ma l’accesso è limitato al nucleo familiare.

Scuola: medie aperte per tutti, superiori al 75%

Le medie inferiori dicono addio alla didattica a distanza: tornano a scuola tutti gli alunni fino alla terza media. Invece negli istituti superiori resta la Dad al 50 per cento, ma è possibile la presenza fino al 75 per cento. Divieto per governatori e sindaci di decidere chiusure autonome a meno che nel territorio non si superino i 250 contagi ogni 100.000 abitanti.

Restano chiuse palestre e piscine

Via libera su tutto il territorio comunale a passeggiate, biciclettate e corsa, anche in aree attrezzate e parchi pubblici. Sono consentiti gli sport individuali senza contatto all’aperto come il tennis, il golf, il padel. Restano chiuse le palestre e le piscine. È permesso raggiungere centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel proprio comune o, in assenza, in un altro comune della stessa regione.