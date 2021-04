Calano leggermente i nuovi casi di coronavirus, a Brescia 477

(red.) Sabato 10 aprile sono stati 2.974 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (venerdì erano 3.289), con 53.133 tamponi effettuati (erano 56.476 ). Il tasso di positività è quindi disceso al 5,5% (era al 5,8%). I decessi sono diminuiti a 81 (erano 92 ) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 31.676. I malati in terapia intensiva sono 824 (-4), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.059 (-193).

Diminuisce leggermente il dato dei nuovi contagi nella nostra provincia con 477 nuovi casi, contro i 512 di venerdì, i 413 di giovedì, i 298 di mercoledì, i 91 di martedì, i 220 di lunedì, i 655 di domenica, i 547 di sabato.

A livello nazionale sono stati 17.567 i nuovi casi di coronavirus registrati sabato 10 aprile, mentre venerdì erano 18.938. Il numero dei decessi cala a 344 (erano 460). I tamponi effettuati sono stati 320.892 (erano 362.973) e il tasso di positività è al 5,4% (il giorno prima 5,2%). Le vittime ufficiali di coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia sono state complessivamente 113.923.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia.

Milano: 785;

Bergamo: 164;

Brescia: 477 (512);

Como: 276;

Cremona: 96;

Lecco: 99;

Lodi: 44;

Mantova: 164;

Monza e Brianza: 307;

Pavia: 218;

Sondrio: 56;

Varese: 293.