Vaccino, sabato in via Morelli presidio per la sospensione dei brevetti

(red.) Non Sta Andando Tutto Bene Brescia organizza per sabato 10 aprile alle ore 10 un presidio davanti il centro vaccinale di via Morelli in città, in solidarietà con le lavoratrici e i lavoratori della sanità per la sospensione dei brevetti sui vaccini. Non sta Andando Tutto Bene Brescia promuove la Campagna Ice (Iniziativa Cittadini Europei) per chiedere alla Commissione europea la sospensione dei brevetti sui vaccini. L’obiettivo è di raccogliere 1.000.000. di firme in Europa entro 31 Ottobre 2021.