Tornano ad aumentare i casi di Covid a Brescia: 512

(red.) Venerdì 9 aprile sono stati 3.289 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (giovedì erano 2.537 ), con 56.476 tamponi effettuati (erano 54.280). Il tasso di positività è quindi aumentato al 5,8% (era al 4,6%). I decessi sono diminuiti a 92 (erano 130 ) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 31.595. I malati in terapia intensiva sono 828 (-2), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.252 (-249).

Cresce ancora il dato dei nuovi contagi nella nostra provincia con 512 nuovi casi, contro i 413 di giovedì, i 298 di mercoledì, i 91 di martedì, i 220 di lunedì, i 655 di domenica, i 547 di sabato.

Continua la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid agli Spedali Civili di Brescia, che nella giornata di giovedì registravano 401 posti letto occupati e venerdì 389 pazienti ricoverati, di cui 45 in terapia intensiva. Stabile la saturazione di posti letto delle terapie intensive, che si attesta al 96%. Si osserva una progressiva riduzione dell’afflusso di pazienti Covid al pronto soccorso (11 accessi giovedì) e un incremento di pazienti non Covid (99).

A livello nazionale sono stati 18.938 i nuovi casi di coronavirus registrati venerdì 9 aprile, mentre giovedì erano 17.221. Aumenta enormemente il numero dei decessi, a causa di un ricalcolo della regione Sicilia: 718 (erano 487), senza gli “errori” siciliani i decessi da registrare per questo venerdì sarebbero 460. I tamponi effettuati sono stati 362.973 (erano 362.162) e il tasso di positività sale al 5,2% (il giorno prima 4,7%). Le vittime ufficiali di coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia sono state complessivamente 113.579.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 881 di cui 310 a Milano città;

Bergamo: 241;

Brescia: 512 (413);

Como: 213;

Cremona: 109;

Lecco: 116;

Lodi: 66;

Mantova: 155;

Monza e Brianza: 257;

Pavia: 228;

Sondrio: 108;

Varese: 319.