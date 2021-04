Paratico, Polizia interrompe partita vietata: riceve insulti e sputi

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 9 aprile una ventina di ragazzi tra i 15 e i 18 anni sono stati sanzionati dalla Polizia locale a Paratico, nel bresciano, dopo essere stati sorpresi a disputare una partita di calcetto. Attività che ovviamente in questo periodo di pandemia non è permessa. Sono stati alcuni residenti a notare quell’assembramento e ad allertare le forze dell’ordine. Quando gli operatori sono giunti su posto, in quel momento si stava svolgendo una partitella.

Si è quindi registrato il fuggi fuggi generale, ma tutti sono stati acciuffati e identificati. Tra l’altro, non era la prima volta che in quel campo di basket si disputavano quelle attività sportive di squadra non ammesse in questo momento. Tutti sono stati multati per un totale di 6.800 euro. E tra loro non sono mancati atteggiamenti da condannare, tanto che qualche ragazzo ha persino insultato o sputato all’indirizzo degli agenti.