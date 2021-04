Brescia, fine settimana con parchi aperti. Vaccini, lunedì parte l’Hub Fiera

(red.) Visto l’andamento dei contagi in città, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha informato di aver deciso di ridurre l’impatto delle limitazioni anti coronavirus in vigore nel fine settimana. Quindi da un lato ha confermato l’ordinanza che vieta il consumo all’aperto di cibi e bevande nei parchi e nelle piazze cittadine. Dall’altro ha stabilito che tutti i parchi resteranno aperti anche il sabato e la domenica, tanto più che le condizioni ancora incerte del tempo non dovrebbe generare un elevato afflusso di bresciani nelle aree verdi pubbliche.

Intanto da la lunedì 12 aprile 2021 la campagna vaccinale anti Covid-19 anche in città entra in una nuova fase (la cosiddetta fase 3), quella della vaccinazione di massa, e inizierà l’attività del Centro vaccinale Hub Fiera di Brescia di via Caprera 5: un padiglione di 15.300 metri quadri gestito dalla Asst degli Spedali Civili nel quale, stando alle anticipazioni della vigilia, dovrebbero trovare collocazione 40 postazioni per la vaccinazione. L’Hub, informa una nota, sarà attivo dalle 8 alle 20, sette giorni su sette.