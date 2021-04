Vaccino anti-Covid, quasi 800 over 80 “autoconvocati” agli hub bresciani

(red.) Sono state 770 le persone con più di 80 anni che si erano prenotate, ma senza mai ricevere la convocazione, che hanno scelto il primo giorno possibile, quello di ieri, mercoledì 7 aprile, per farsi vaccinare nei centri di somministrazione attivi nel territorio dell’Ats di Brescia. Infatti, questa è la possibilità che era stata annunciata, non senza qualche polemica visto quanto accaduto nel resto della Lombardia, dall’assessore al Welfare e vicepresidente regionale Letizia Moratti.

E l’iniziativa rivolta proprio agli over 80 “autoconvocati” di recarsi all’hub vaccinale più vicino andrà avanti fino a domenica 11 aprile. Invece, quelli che non si erano nemmeno prenotati con il vecchio sistema di Aria potranno farlo con quello di Poste nelle varie modalità (online, al call center, ai postamat e ai postini) e nel loro caso la somministrazione inizierà dal 12 aprile. In ogni caso, sfruttando la possibilità di recarsi ai centri vaccinali più vicini senza essere convocati ha portato a riempire i poli di via Morelli, Sarezzo e Roncadelle per quanto riguarda il territorio gestito dagli Spedali Civili di Brescia, ma anche a Lonato del Garda e Castelletto di Leno.

E proprio in quest’ultimo caso non sono mancate le code e qualche disagio – anche per il freddo – visto che oltre alle 300 persone over 80 convocate, si sono aggiunte altre 150 della stessa età che si sono presentate di loro spontanea volontà. Tutti hanno comunque ricevuto la loro dose di vaccino.