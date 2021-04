Nuovi contagi: a Brescia sono 413 con 8 vittime

(red.) Giovedì 8 aprile sono stati 2.537 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (mercoledì erano 2.569), con 54.280 tamponi effettuati (erano 46.718). Il tasso di positività è quindi sceso al 4,6% (era al 5,4%). I decessi sono purtroppo aumentati a 130 (erano 109 ) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 31.503. I malati in terapia intensiva sono 830 (-4), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.501 (-94).

Cresce il dato dei nuovi contagi nella nostra provincia con 413 nuovi casi (e 8 vittime), contro i 298 di mercoledì, i 91 di martedì, i 220 di lunedì; anche se ancora lontano dai 655 di domenica, i 547 di sabato, i 656 di venerdì e i 613 di giovedì scorso. Resta confermata la riduzione del numero di ricoveri di pazienti con coronavirus agli Spedali Civili di Brescia. Si conferma, nell’ultima settimana, la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid, che nella giornata di martedì registrava 419 posti letto occupati a mercoledì sono 401 i pazienti ricoverati, di cui 43 in terapia intensiva.

Continua la progressiva riduzione dell’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (11 accessi nella giornata di mercoledì) a fronte di 93 ingressi di pazienti non Covid.

A livello nazionale sono stati 17.221 i nuovi casi di coronavirus registrati giovedì 8 aprile, mentre mercoledì erano 13.708. Diminuisce il numero dei decessi: 487 (erano 627). I tamponi effettuati sono stati 362.162 (erano 339.939) e il tasso di positività è al 4,7% (il giorno prima 4%). Le vittime ufficiali di coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia sono state complessivamente 112.861.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 675 di cui 256 a Milano città;

Bergamo: 166;

Brescia: 413 (298);

Como: 165;

Cremona: 88;

Lecco: 59;

Lodi: 52;

Mantova: 123;

Monza e Brianza: 205;

Pavia: 152;

Sondrio: 59;

Varese: 324.