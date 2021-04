Coronavirus a Brescia, frenano i decessi (9). E i dati sono da zona arancione

(red.) In provincia di Brescia rallenta il trend dei deceduti – 9 registrati ieri, mercoledì 7 aprile – causati o con la presenza del Covid-19 e a questo si somma il fatto che per la prima volta da due mesi l’incidenza settimanale dei nuovi casi positivi è scesa sotto i 250 ogni 100 mila abitanti. E a questo si aggiunge anche l’indice di contagio Rt calato allo 0,74 rispetto allo 0,89 lombardo. Sono numeri, quindi, al momento in netto miglioramento nella nostra provincia, ma che dovranno essere consolidati nel corso dei prossimi giorni.

Tuttavia, il dato peggiore resta purtroppo sempre quello delle vittime salite a 4.132 dall’inizio della pandemia. Analizzando, invece, i dati più soddisfacenti, l’incidenza dei nuovi casi settimanale nel bresciano a ieri, mercoledì, era di 245 ogni 100 mila abitanti e rispetto a quella regionale di 203 ogni 100 mila.

Per questo motivo in Lombardia (e nel bresciano) c’è attesa per il monitoraggio settimanale che verrà presentato domani, come ogni venerdì, dall’Istituto Superiore di Sanità. E c’è la probabilità che la regione torni in zona arancione, rispetto all’attuale rossa, a partire da lunedì 12 aprile. Ricordiamo che il bresciano è in arancione rafforzato dal 23 febbraio e in rosso, come il resto della Lombardia, dallo scorso 15 marzo.