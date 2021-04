Diminuisce la positività, ma aumentano le vittime: 627 in Italia

(red.) Mercoledì 7 aprile sono stati 2.569 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (martedì erano 841), con 46.718 tamponi effettuati (erano 10.467). Il tasso di positività è quindi disceso al 5,4% (era all’8%). I decessi sono purtroppo aumentati a 109 (erano 53) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 31.373. I malati in terapia intensiva sono 834 (-11), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.595 (-48).

Sono risaliti i tamponi effettuati, dopo il ribasso del periodo pasquale, quindi torna significativo anche il dato dei nuovi contagi nella nostra provincia con 298 nuovi casi contro i 91 di martedì, i 220 di lunedì, i 655 di domenica, i 547 di sabato, i 656 di venerdì e i 613 di giovedì scorso. Resta confermata la riduzione del numero di ricoveri di pazienti con coronavirus agli Spedali Civili di Brescia. Nella giornata di martedì erano, infatti, 422 i posti letto occupati. mercoledì, invece, sono 419 i pazienti ricoverati, di cui 44 in terapia intensiva.

A livello nazionale sono stati 113.708 i nuovi casi di coronavirus registrati mercoledì 7 aprile, mentre martedì erano 7.767. Aumenta ancora il numero dei decessi: 627 (erano 421). Torna a livelli normali la quantità di tamponi effettuati: sono stati 339.939 (erano 112.962) e il tasso di positività è al 4% (il giorno prima 6,8%). Le vittime ufficiali di coronavirus in Italia dall’inizio della pandemia sono state complessivamente 112.374.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 808 di cui 307 a Milano città;

Bergamo: 107;

Brescia: 298 (91);

Como: 227;

Cremona: 90;

Lecco: 44;

Lodi: 43;

Mantova: 82;

Monza e Brianza: 160;

Pavia: 85;

Sondrio: 45;

Varese: 540.