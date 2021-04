Coronavirus a Brescia, rientro a scuola: 17 mila insegnanti vaccinati

(red.) Nel giorno in cui, quello di oggi, mercoledì 7 aprile, nelle scuole di Brescia e provincia sono tornati a fare lezione in presenza oltre 100 mila studenti dagli asili fino alla prima media, sono oltre 17 mila gli insegnanti che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino. E la campagna di somministrazione prosegue per arrivare a un totale di circa 25 mila che fanno parte anche del personale amministrativo e collaboratori.

Niente da fare per le lezioni in presenza, per ora, per 75 mila studenti dalle seconde medie alle superiori che dovranno restare ancora in didattica a distanza. Una speranza potrebbe essere per lunedì 12 aprile nel momento in cui la Lombardia, quindi anche Brescia, potrebbe passare dalla zona rossa a quella arancione: vorrebbe dire tornare in presenza al 100% alle medie e dal 50 al 75% alle superiori.

E proprio per il fatto che non tutti gli studenti possono tornare in classe, questa mattina, mercoledì, il comitato “Priorità alla Scuola” ha organizzato alcuni presidi davanti agli ingressi degli istituti.