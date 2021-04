Vaccino, il sindaco di Sirmione: “Ritardi e disservizi all’hub di Lonato”

(red.) “Spiace rilevare come stamattina gli anziani sirmionesi che si sono recati all’Hub vaccinale di Lonato con un preciso appuntamento abbiano subito disagi ed attese non riconducibili all’attività del comune”, fa sapere il sindaco di Sirmione Luisa Lavelli a seguito dei disservizi rilevati durante le vaccinazioni degli anziani sirmionesi presso l’Hub di Lonato del Garda. “Ad indicare data ed orario dell’appuntamento era stata l’Asst Garda, che solo venerdì ha coinvolto il comune per chiedere di contattare i 147 interessati, cosa che è stata fatta nel corso delle ore successive”.

“Nonostante ciò”, prosegue il sindaco Lavelli, “ci sono stati segnalati ritardi e disservizi che aumentano le difficoltà della parte di popolazione forse più provata dalla pandemia. Ci auguriamo vivamente che si sia trattato di un episodio isolato e vengano garantite per il futuro maggior puntualità e corretta comunicazione”.