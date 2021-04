Vaccino anti-Covid over 80, aperto anche il sistema di prenotazione di Poste

(red.) Quella che si apre oggi, martedì 6 aprile, è la settimana che, secondo l’obiettivo della Regione Lombardia, tutti gli over 80 riceveranno almeno una dose di vaccino. E le date da cerchiare sul calendario proprio da questa fascia d’età vanno da domani, mercoledì 7, fino a domenica 11 aprile. In questo senso ieri l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti ha sottolineato che proprio a partire da domani, mercoledì, il sistema di prenotazione di Poste italiane si aprirà anche agli over 80.

In pratica, per chi ha più di 80 anni le strade con cui vaccinarsi saranno due: chi aveva già aderito al sistema di Aria e non è stato ancora contattato può recarsi all’hub vaccinale più vicino portando con sé un documento d’identità e la tessera sanitaria. Chi, invece, non si era ancora prenotato, potrà farlo a partire da domani, mercoledì 7 aprile, sul sistema di Poste (online, al telefono, ai portalettere e agli sportelli Postamat) ma in questo caso è probabile che la somministrazione sia possibile solo dopo l’11 aprile.

Nel frattempo proprio Poste italiane ha aggiornato i numeri – alle 17,30 di ieri, lunedì 5 aprile – di quanti hanno aderito alla campagna di vaccinazione attraverso i suoi sistemi in Lombardia. Si parla di 264.175 adesioni, di cui 241.628 tramite il sito internet, 17.996 chiamando il call center, 2.776 con il Postamat e 1.775 con i portalettere.