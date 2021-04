Problemi con i vaccini in Lombardia? “Potete scrivere a Mammì (M5S)”

(red.) “La campagna vaccinale in Lombardia continua ad essere in difficoltà e credo sia fondamentale fornire un servizio per tutti coloro che non riescono ancora ad ottenere risposte dall’Istituzione regionale”, scrive in una nota Gregorio Mammì, consigliere regionale M5S Lombardia. “Il nostro lavoro, come portavoce dei cittadini, continua senza sosta, al fine di proporre e mettere in campo azioni concrete per contrastare l’effetto della pandemia. Il mio intento è quello di mettermi a disposizione della collettività per ottenere le informazioni negate e riuscire ad indirizzare le loro richieste verso gli organismi competenti, in modo da superare lo scoglio dei malfunzionamenti che stiamo vivendo quotidianamente”, conclude il pentastellato Gregorio Mammì che invita chi avesse problemi con i vaccini in Lombardia a compilare il form al seguente link: https://bit.ly/39HeXll, oppure a scrivere una mail a: mancativaccini@gmail.com o a inviare un messaggio whatsapp al numero: 3884646144.