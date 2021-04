I dati sui contagi influenzati dalla Pasqua, Brescia scende a 91 casi

(red.) Martedì 6 aprile sono stati 841 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (lunedì erano 1.358), spiegabili con il basso numero di 10.467 tamponi effettuati (erano 17.340). Il tasso di positività aumenta all’8% (era al 7,8%). I decessi sono stati 53 (erano 81) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 31.264. I malati in terapia intensiva sono 845 (-13), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.643 (+17).

Dato lo scarso numero di tamponi, è poco significativo anche il dato dei nuovi contagi nella nostra provincia con 91 nuovi casi contro i 220 di lunedì, i 655 di domenica, i 547 di sabato, i 656 di venerdì e i 613 di giovedì.

Si conferma, nell’ultima settimana, la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid agli Spedali Civili, che nella giornata di venerdì registravano 423 posti letto occupati, martedì sono 422 i pazienti ricoverati, di cui 42 in terapia intensiva. In lieve riduzione anche la saturazione di posti letto delle terapie intensive, che resta attorno 90%. Prosegue la riduzione dell’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (14 accessi nella giornata di lunedì) a fronte di un incremento di pazienti non Covid (110 accessi).

A livello nazionale sono stati 7.767 i nuovi casi di coronavirus registrati martedì 6 aprile, mentre lunedì erano 10.680. Sale purtroppo il numero dei decessi: 421 (erano 296). Resta basso il numero dei tamponi effettuati: sono stati 112.962 (erano 102.795) e il tasso di positività è al 6,8% (il giorno prima 10,4%). Le vittime in Italia dall’inizio della pandemia sono state complessivamente 111.747.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 354 di cui 103 a Milano città;

Bergamo: 68;

Brescia: 91 (220);

Como: 43;

Cremona: 15;

Lecco: 17;

Lodi: 24;

Mantova: 67;

Monza e Brianza: 64;

Pavia: 53;

Sondrio: 5;

Varese: 29.