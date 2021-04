Coronavirus a Brescia, altre 18 vittime. Lombardia arancione dal 12 aprile?

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 5 aprile di Pasquetta, l’Ats di Brescia ha diffuso il consueto bollettino sul fronte del contagio da nuovo coronavirus e che mostra purtroppo come ci siano state altre 18 vittime per o con la presenza del Covid-19. E ora l’attenzione del bresciano e anche della Lombardia è su venerdì 9 aprile: non è escluso che il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità porti la regione verso la zona arancione da lunedì 12 aprile. E sulla stessa onda anche la nostra provincia di Brescia, seppure al momento abbia ancora numeri da zona rossa.

Il dato confortante riguarda la discesa lombarda ai 245 casi sotto i 100 mila abitanti, cioé al di sotto dei 250 che fanno scattare in automatico la zona rossa. E a questo si aggiunge anche il fatto che l’indice di contagio Rt è sceso sotto l’1, seppure il numero si riferisca a dati non troppo attuali. Il problema riguarda invece gli ospedali: le terapie intensive, secondo Agenas, sono occupate per il 60% da pazienti Covid, il doppio rispetto al limite stabilito a livello nazionale del 30%, mentre nei reparti ordinari si è arrivati al 48% rispetto al 40% di limite.

E proprio la pressione sugli ospedali potrebbe essere l’indicatore con cui rinviare il passaggio dalla zona rossa a quella arancione al 20 aprile. Per quanto riguarda la nostra provincia di Brescia, come detto ci sono stati altri 18 morti (4.105 ufficiali dall’inizio dell’emergenza) derivanti dal virus e tutti legati al periodo che va dal 21 marzo al 5 aprile. Mentre i numeri, a partire dall’incidenza settimanale, sono ancora da zona rossa, con 294 casi ogni 100 mila abitanti aggiornati a ieri, lunedì 5 aprile. Sempre su questo fronte e restando nella nostra provincia, sono 117 i Comuni ritenuti ancora da zona rossa e di cui le situazioni più preoccupanti sono in Valtrompia, ma anche in Valcamonica.