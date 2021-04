Pochissimi tamponi, pochi contagi: a Brescia 220

(red.) Lunedì 5 aprile sono stati 1.358 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (domenica erano 3.003), un dato poco significativo a fronte di soli 17.340 tamponi effettuati (erano 41.537). Il tasso di positività aumenta al 7,8% (era al 7,2%). I decessi sono stati 81 (erano 74) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 31.211. I malati in terapia intensiva sono 858 (-6), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.626 (+2).

Poco significativo anche il dato dei nuovi contagi nella nostra provincia con 220 nuovi casi contro i 655 di domenica, i 547 di sabato, i 656 di venerdì e i 613 di giovedì.

A livello nazionale sono stati 10.680 i nuovi casi di coronavirus registrati lunedì 5 aprile, mentre domenica erano stati 18.025. Si sono avuti 296 decessi (erano 326). I tamponi effettuati sono stati pochissimi: 102.795 (erano 250.933) e il tasso di positività è quindi salito al 10,4% (il giorno prima 7,1%). Le vittime in Italia dall’inizio della pandemia sono state complessivamente 111.326.