Leno, respinti 19 anziani di Carpenedolo, 83enne di Gussago convocato a Erba

(red.) Succede di tutto nel mondo caotico delle prenotazioni per le vaccinazioni degli anziani, ancora affidate alla società Aria spa, controllata dalla Regione Lombardia. Citiamo due casi emblematici. Il primo è accaduto al centro vaccinale di via Bedoletto a Castelletto di Leno, dove sabato sono arrivati un centinaio di ultra ottantenni di Carpenedolo, convocati per ricevere la tanto agognata vaccinazione.

Peccato che per alcuni di loro non ci fossero i vaccini. Il motivo? I nomi di 19 carpenedolesi non erano in lista, nonostante avessero in mano la prenotazione, quindi non potevano essere vaccinati e se ne sono tornati a casa delusi. Dovranno tornare, sobbarcandosi un altro viaggio con scomodità e perdita di tempo. Ma possiamo immaginare la rabbia di chi è stato escluso per queste inefficienze.

Un gussaghese di 83 anni, racconta il Giornale di Brescia, è stato convocato per la somministrazione del vaccino al polo vaccinale di Erba, in provincia di Como. Se qualcuno è stato a Erba sa benissimo come sia scomoda da raggiungere dalla nostra provincia: ci sono 113 chilometri, dei quali poco meno di 90 tra autostrada e le tangenziali milanesi. Tra andata e ritorno ci voglio più di tre ore, traffico permettendo. La figlia del pensionato ha segnalato la faccenda al sindaco Giovanni Coccoli che ha fatto spostare a Roncadelle la vaccinazione.