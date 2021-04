“Vaccino libero per gli over 80”, confusione dopo l’annuncio di Moratti

(red.) Come prevedibile sta scatenando preoccupazione, qualche polemica (soprattutto sui social) e anche parecchia confusione l’annuncio dell’assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che venerdì pomeriggio ha detto a tutti gli ultra ottantenni che ancora non hanno l’appuntamento per la prima dose di presentarsi spontaneamente da lunedì 7 aprile al centro vaccinale più vicino con un documento e la tessera sanitaria, aggiungendo che l’invito era rivolto anche a chi non si era prenotato sul portale di Aria e che anche chi non si può alzare dal letto avrebbe solo dovuto chiamare il medico di base per avere il vaccino a casa entro l’11 aprile.

L’annuncio ha preoccupato gli operatori sanitari che gestiscono i centri vaccinali che temono di essere presi d’assalto dagli over 80 con il rischio di non avere le dosi per fare iniezioni non programmate.

Inoltre i lombardi con anziani in casa hanno sommerso di telefonate il call center regionale per avere informazioni su una prenotazione che non aveva ricevuto risposta, oppure chiedendo se potevano portare il nonno, con l’appuntamento per vaccinarsi a chilometri da casa, in un centro più vicino e ricevendo risposte spesso incerte o negative. Da qui le proteste sul web. Vedremo che cosa succederà da lunedì.