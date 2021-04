Contagi stabili in Lombardia e in Italia, Brescia scende a 547

(red.) Sabato 3 aprile sono stati 4.132 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (venerdì erano di poco inferiori: 3.941), a fronte di 57.954 tamponi effettuati (erano 57.421). Il tasso di positività è cresciuto lievemente al 7,1% (era al 6,8%). I decessi sono rimasti a quota 97 (erano 97) e portano il totale dei morti ufficialmente per Covid nella nostra regione a 31.056. I malati in terapia intensiva sono 862 (+5), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.660 (-43).

Migliora leggermente la situazione del contagio nella nostra provincia con 547 nuovi casi contro i 656 di venerdì e i 613 di giovedì.

Sono stati 21.261 i nuovi casi di coronavirus registrati sabato 3 aprile in Italia (erano 21.932 venerdì). I tamponi effettuati sabato sono stati 359.214 (tra molecolari e antigenici), mentre venerdì erano stati 331.154. Si sono registrate 376 vittime (erano 481). Il tasso di positività è sceso al 5,9% (il giorno prima 6,6%).

La regione con più nuovi casi giornalieri è ancora una volta la Lombardia (4.132), seguita da Campania (2.314), Puglia (2.142), Piemonte (2.127), Emilia Romagna (1.789) e Lazio (1.631).

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.117;

Bergamo: 349;

Brescia: 547 (erano 656);

Como: 250;

Cremona: 173;

Lecco: 124;

Lodi: 74;

Mantova: 219;

Monza e Brianza: 308;

Pavia: 181;

Sondrio: 74;

Varese: 633.