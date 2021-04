Poste consegna in due giorni 40.700 dosi di vaccino a Brescia ed Esine

(red.) Stanno arrivando a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, per la consegna presso gli Spedali Civili di Brescia e l’Ospedale di Esine di 16.500 dosi del vaccino Moderna.

Nella giornata di oggi, venerdì 2 aprile, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini a Piacenza e stanno proseguendo il loro viaggio, per raggiungere la destinazione finale nelle strutture sanitarie bresciane.

Domani, sabato 3 aprile, è invece prevista la consegna di altre 24.200 dosi del vaccino AstraZeneca. In totale il corriere Sda in collaborazione con l’Esercito Italiano sta consegnando in Lombardia 300.000 dosi di vaccini Moderna e AstraZeneca.