Moratti: “Dal 7 all’11 aprile, vaccino senza prenotare per gli over 80”

(red.) Solo i fatti ci diranno se si è trattato dell’ennesimo annuncio oppure se è tutto vero. La Regione Lombardia apre alle vaccinazioni senza prenotazione, per soli quattro giorni, esclusivamente per gli ultra ottantenni che finora non si sono prenotati o non sono stati convocati. «Dal 7 all’11 aprile gli over 80 che non hanno aderito alla campagna vaccini anti-Covid e quelli che ancora non sono stati chiamati”, ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, “potranno vaccinarsi recandosi semplicemente presso il centro vaccinale più vicino. Dovranno essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria».

Chi ha difficoltà a muoversi di casa potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare il numero verde 800.894.545. Verrà così fissata la vaccinazione a domicilio. In questo modo la Lombardia prova ad arrivare all’obiettivo di almeno una dose di vaccino anti-Covid a tutti gli ultra ottantenni entro l’11 aprile. La gestione delle prenotazioni per questa categoria è rimasta affidata al disastroso portale regionale di Aria, mentre per gli under 70 si è scelto di passare al sito delle Poste.