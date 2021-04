Migliora, si abbassa il tasso di positività: a Brescia 656 nuovi casi

(red.) Venerdì 2 aprile sono stati 3.941 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (giovedì erano 4.483), a fronte di 57.421 tamponi effettuati (erano 58.888). Il tasso di positività è sceso al 6,8% (era al 7,6%). I decessi sono stati 97 (erano 127) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 30.959. I malati in terapia intensiva sono 857 (-3), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.703 (-120).

Tiene la situazione dei contagi nella nostra provincia. Nel Bresciano, venerdì 2 aprile si sono registrati 656 nuovi casi, contro i 613 del giorno precedente. Si conferma, nell’ultima settimana, la riduzione del numero di ricoveri di pazienti positivi Covid nelle strutture degli Spedali Civili, che nella giornata di giovedì registravano 446 posti letto occupati, mentre venerdì erano 423 i pazienti ricoverati, di cui 44 in terapia intensiva. In lieve riduzione anche la saturazione di posti letto delle terapie intensive, che tuttavia resta oltre il 90% anche in virtù della chiusura di alcune postazioni, legata alla diminuzione dei ricoveri. Si osserva una progressiva riduzione dell’afflusso di pazienti Covid al pronto soccorso (25 accessi nella giornata di giovedì) a fronte di un incremento di pazienti non Covid (89).

Sono stati 21.932 i nuovi casi di coronavirus registrati venerdì 2 aprile in Italia (erano 23.649 giovedì). I tamponi effettuati venerdì sono stati 331.154 (tra molecolari e antigenici), mentre giovedì erano stati 356.085. Si sono registrate 481 vittime (erano 501). Il tasso di positività è rimasto al 6,6% come il giorno prima.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.273 di cui 537 a Milano città;

Bergamo: 264;

Brescia: 656 (erano 613);

Como: 299;

Cremona: 137;

Lecco: 97;

Lodi: 84;

Mantova: 217;

Monza e Brianza: 389;

Pavia: 195;

Sondrio: 63;

Varese: 164.