Vaccino anti-Covid in Lombardia, dal 2 aprile le prenotazioni sul portale di Poste

(red.) A partire da domani, venerdì 2 aprile, in Lombardia sarà operativo il portale di Poste Italiane per la prenotazione del vaccino anti-Covid e dal giorno successivo, sabato 3, sarà in funzione. E’ stato annunciato questa mattina, giovedì 1, durante una conferenza stampa al Pirellone (qui il video sul profilo Facebook della Regione Lombardia) per presentare anche la campagna di vaccinazione di massa.

Dall’incontro rivolto alla stampa è emerso che in tutta la Lombardia sono oltre 366 mila le persone molto vulnerabili e di cui circa 54 mila hanno ricevuto almeno la prima dose e altre anche il richiamo. E’ stato anche annunciato che si lavorerà per vaccinare i disabili tramite gli ospedali e i medici di base e anche per quelli che assistono i malati, quindi caregiver.

Alla presentazione c’erano il governatore Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, quello alla Protezione civile Pietro Foroni, il consulente alla campagna di vaccinazione Guido Bertolaso e Mirko Mischiatti di Poste Italiane.