In Lombardia più vittime e più contagi, a Brescia 613

(red.) Giovedì 1 aprile sono stati 4.483 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (mercoledì erano 3.943), a fronte di 58.888 tamponi effettuati (erano 56.747). Il tasso di positività è cresciuto al 7,6% (era al 6,9%). I decessi sono stati 127 (erano 100) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 30.862. I malati in terapia intensiva sono 860 (-3), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 6.823 (-210).

Sono stati 23.649 i nuovi casi di coronavirus registrati giovedì 1 aprile in Italia (erano 23.904 mercoledì). I tamponi effettuati giovedì sono stati 356.085 (tra molecolari e antigenici), mentre mercoledì erano stati 351.221. Si sono registrate 501 vittime (erano 467). Il tasso di positività è del 6,6%, in lieve calo rispetto al 6,8% del giorno prima.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.085 di cui 435 a Milano città;

Bergamo: 427;

Brescia: 613 (erano 570);

Como: 421;

Cremona: 168;

Lecco: 154;

Lodi: 71;

Mantova: 203;

Monza e Brianza: 458;

Pavia: 205;

Sondrio: 74;

Varese: 501.