Il decreto: scuole aperte fino alla prima media e obbligo di vaccino per i sanitari

(red.) Il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto valido a partire dal 7 aprile, dopo le vacanze di Pasqua, fino al 30 aprile. Tutta Italia sarà rossa o arancione perché non è più prevista la zona gialla, anche se sono possibili deroghe e il governo potrà aggiornare queste misure nelle prossime settimane. La zona rossa si applica alle Regioni in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti. Ecco cosa contiene il decreto.

In zona rossa scuole aperte dall’asilo alla prima media

Le classi fino alla prima media tornano fra i banchi dal 7 aprile in tutta Italia anche in zona rossa e la misura non può essere derogata dai presidenti delle Regioni. In fascia rossa didattica a distanza per i ragazzi del secondo e terzo anno delle medie e per quelli delle superiori. Nelle zone gialle e arancioni è prevista la didattica totalmente in presenza anche per gli studenti della seconda e terza media.

Visite ad amici e parenti, con cautela

Fino al 30 aprile – a parte il periodo pasquale: sabato santo, Pasqua e Pasquetta, quando le visite sono concesse una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) – nelle zone rosse non è permesso andare a trovare parenti o amici. In zona arancione invece si può, ma solo una volta al giorno e sempre in non più di due persone, all’interno del proprio comune di residenza.

Scudo penale per medici e infermieri

E’ stato introdotto il cosiddetto scudo penale: medici e infermieri, o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid, non possono essere puniti “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”.

Medici, farmacisti e infermieri devono vaccinarsi

Nel testo è stato inserito l’obbligo di vaccinazione anti Covid per medici e personale sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione può essere differita, “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”.

La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile , sospensione che durerà al massimo sino al 31 dicembre del 2021. “Per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.

Concorsi pubblici in presenza dal 3 maggio

“Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni”, si legge nel decreto legge. Lo svolgimento delle prove deve avvenire “nel rispetto delle linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico”. Sono stati sbloccati concorsi pubblici per circa 110 mila posti.