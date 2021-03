Coronavirus: a Brescia 570 contagi, in Lombardia 3.943 e 100 morti

(red.) Mercoledì 31 marzo sono stati 3.943 i nuovi casi di coronavirus nella nostra regione (martedì erano 3.271), a fronte di 56.747 tamponi effettuati (erano 44.289 ). Il tasso di positività è sceso al 6,9% (era al 7,3%). I decessi sono stati 100 (erano 85) e portano il totale dei morti per Covid nella nostra regione a quota 30.735. I malati in terapia intensiva sono 863 (+1), mentre le persone ricoverate in reparti non intensivi sono 7.033 (-76).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 981 di cui 393 a Milano città;

Bergamo: 241;

Brescia: 570 (erano 431);

Como: 206;

Cremona: 212;

Lecco: 171;

Lodi: 94;

Mantova: 243;

Monza e Brianza: 467;

Pavia: 203;

Sondrio: 75;

Varese: 388.