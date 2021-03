Coronavirus a Brescia, altre 36 vittime in due giorni. Superati i 4 mila

(red.) Di fronte al numero ridotto di 346 nuovi casi di contagio in provincia di Brescia registrati ieri, lunedì 29 marzo, a essere più drammatici sono i 36 morti in due giorni nello stesso territorio a causa o con la complicità del Covid-19. Il numero delle vittime è stato diffuso ieri, lunedì 29 marzo, dal consueto bollettino anche dell’Ats di Brescia e della Valcamonica e che si contrappone alla riduzione dei nuovi di casi di infetti, seppure con molti meno tamponi effettuati come di consueto.

E dal punto di vista dei decessi, dall’inizio della pandemia un anno fa in provincia si è arrivati a 4.019, più anche della vicina provincia di Bergamo colpita soprattutto nella prima ondata e al secondo posto in Lombardia dopo quella di Milano.

Per quanto riguarda proprio i deceduti con o per il Covid, sono tre a Brescia, uno Valvestino, due a Cazzago San Martino, uno a Pontoglio e Iseo, due a Capriolo così come a Palazzolo e Gargnano, uno a San Zeno, Rudiano, Dello, Salò, Toscolano Maderno, due a Calcinato, uno a Castegnato, Concesio, Montichiari, Orzinuovi, Orzivecchi, Pezzaze, Rezzato, Roccafranca, San Felice del Benaco, Casto, Lavenone, Lonato del Garda e Lumezzane.