Coronavirus, vaccini, nuovo decreto e riaperture: i temi della settimana

(red.) Nella giornata di oggi, lunedì 29 marzo, è previsto il vertice in videoconferenza tra il Governo (presenti il premier Mario Draghi, i ministri alla Salute e Autonomie Roberto Speranza e Mariastella Gelmini) con il commissario straordinario all’emergenza Francesco Figliuolo, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e le Regioni. Al centro del tavolo ci sarà la campagna di vaccinazione per fare il punto della situazione, capire quali siano le criticità e come intervenire, anche con nuovi hub e personale, per accelerare in un vero e proprio cambio di passo. Entro mercoledì 31 marzo, invece, dovrebbe essere pronto il nuovo decreto Covid con le misure in attuazione da dopo il 6 aprile, quindi dopo Pasqua, che già prevede come diverse chiusure fino al 30 aprile.

E un altro tema, a livello europeo, riguarda l’immunità di gregge da raggiungere entro il 14 luglio e il passaporto vaccinale da approvare entro il 15 giugno per consentire di tornare a muoversi, anche a livello turistico. Sono numerosi gli argomenti all’insegna della continua battaglia contro il Covid tra misure da rispettare e assistenza negli ospedali e che saranno affrontati anche in questa settimana che porta verso Pasqua. Dal punto di vista della campagna di vaccinazione a livello nazionale, è già stato annunciato che proprio questa settimana arriveranno altre 3 milioni di dosi e con l’obiettivo che resta da raggiungere di 500 mila dosi da somministrare al giorno.

Il secondo tema, come detto, è quello delle misure sanitarie. A metà di questa settimana si riunirà anche il Comitato tecnico scientifico e si valuta a metà di aprile quali riaperture eventualmente concedere. E nel mezzo c’è spazio anche per i teatri, cinema, musei e luoghi della cultura, tanto che sempre questa settimana ci sarà un vertice tra gli assessori alla Cultura delle grandi città e il ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini per verificare possibili date certe di riapertura. In ogni caso, il nuovo decreto Covid di certo riaprirà le scuole in presenza da dopo Pasqua, anche in zona rossa e, in questa condizione, fino in prima media. In zona arancione anche fino alle superiori al 50%. Infine, nello stesso decreto sarà introdotto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario a contatto con i malati, oltre allo scudo penale per chi somministra le dosi e con eventuale punibilità solo in caso di colpa grave.

Dal punto di vista delle riaperture, anche le associazioni di categoria bresciane premono affinché già dopo Pasqua si possa riaprire qualche attività in sicurezza: se si andrà solo a maggio, come attualmente previsto, il rischio è che molte attività non riaprano più per sempre. Per quanto riguarda il livello europeo, il capo della task force dei vaccini Therry Breton ha annunciato che saranno consegnate oltre 360 milioni di dosi entro giugno e 420 milioni a metà luglio, mentre tutte le 70 milioni di dosi di AstraZeneca prodotte in Europa resteranno nel nostro continente.

E come detto, c’è anche il tema del passaporto vaccinale da approvare entro metà giugno. Sarà disponibile sia in formato cartaceo che digitale in tutti i Paesi dell’Ue con un codice Qr che potrà segnalare il vaccino ricevuto, ma anche un semplice documento in cui si attesti di aver già sviluppato gli anticorpi. In ogni caso, non sarà obbligatorio e sarà sufficiente un tampone negativo al Covid.