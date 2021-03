Vaccino, 2,8 milioni di dosi in arrivo, presto la stretta per i sanitari del No

(red.) Le dosi di vaccino sono in arrivo, annuncia il commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo: 2.8 milioni la prossima settimana, tra Pfizer (1 milione), Moderna (500 mila) e AstraZeneca (1,3 milioni) . E a dimostrazione della volontà di cambiare passo su questo importantissimo fronte, nel giorno in cui in Italia si sono superati i 9,2 milioni di vaccini inoculati il ministro Roberto Speranza ha sottolineato che la vaccinazione è “la priorità del Paese” e parla di “250mila iniezioni in 24 ore”, annunciando la necessità di “fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni al giorno”. Fino a sabato il 18,6% dei 51 milioni di cittadini che possono essere vaccinati ha ricevuto almeno una dose, mentre il 4,9%, cioè 2,9 milioni di persone, è stata immunizzata con le due dosi.

Intanto si stringono i tempi per il varo di una legge che renda obbligatorio il vaccino per il personale sanitario che finora ha rifiutato l’immunizzazione e sullo scudo penale per i medici. Le norme saranno inserite nel prossimo decreto Covid, dopo di che anche i circa 3 mila operatori sanitari bresciani tra medici, infermieri e dipendenti dele Rsa che ancora hanno rifiutato la vaccinazione dovranno decidere. Accettare il vaccino oppure essere assegnati a un’altra mansione che li tenga lontani dal contatto con i pazienti. Ma c’è anche l’ipotesi di una possibile sanzione per gli oltranzisti del No. La legge è allo studio del ministero della Giustizia, guidato da Marta Cantabria che, quand’era giudice costituzionale, aveva lavorato sull’obbligo delle vaccinazioni per i bambini che frequentano la scuola.

Su questo fronte la situazione nella nostra provincia non è drammatica: al Civile la vaccinazione è stata accettata da più del 90% dei circa 6 mila operatori sanitari. Percentuali ancora più elevate alla Poliambulanza con 1.650 vaccinati su 1.700 dipendenti. Idem nelle tre cliniche del Gruppo San Donato (San’Anna, San Rocco di Ome e Città di Brescia) con 2 mila vaccinati su 2.100.

Più fluida e difficile da quantificare con precisione la situazione nelle numerose case di riposo sparse tra città e provincia. Il dato regionale parla di almeno il 18% di dipendenti sanitari delle Rsa che al momento non hanno voluto essere vaccinati. Ma presto anche per loro arrivarà l’obbligo di fare una scelta.